Retomada "ponte aérea" para retirar 13 mil turistas "presos" na neve

As autoridades suíças retomaram as operações de resgate com helicópteros para retirar cerca de 13 mil turistas "presos" numa conhecida estância turística na Suíça depois de um intenso nevão que bloqueou todas as saídas.

Fonte da polícia de Zermatt, citada pela agência noticiosa Associated Press, indicou que na localidade de Matterhorn, na base de uma das grandes montanhas suíças, encontram-se cerca de 13 mil turistas, tendo, na terça-feira, as equipas com helicópteros conseguido resgatar entre 300 a 400.

Segundo a fonte, não há vidas em perigo e a situação está calma, com os cafés e outros estabelecimentos comerciais abertos e as ruas da localidade limpas.

Matterhorn ficou isolada depois de um forte nevão na região, bloqueando todas as vias de acesso à localidade, viárias ou ferroviárias.

As equipas da proteção civil local estão a trabalhar ininterruptamente desde o meio da tarde de terça-feira para tentar desbloquear as estradas e as linhas de comboio na região.

Na terça-feira, ainda houve a possibilidade de reabrir uma das linhas de caminhos de ferros que permitiria escoar os turistas, mas rapidamente foi posta de parte devido ao risco de avalanches.

Várias equipas das forças de segurança estão também a realizar operações para provocar avalanches controladas para eliminar zonas de perigo, sobretudo em áreas onde a neve atingiu um metro de altura em apenas 24 horas e em encostas de elevada inclinação.

Em apenas 10 dias, realçou um especialista do instituto de meteorologia suíço, a região de Zermatt foi alvo de vários nevões que deixaram acumulados quase quatro metros de neve, quantidade que considerou ser "extraordinária" em tão curto espaço de tempo.