Revelada identidade da mulher de terrorista português do Estado Islâmico

Fábio Poças, um dos seis portugueses que terão partido de Inglaterra para a Síria para lutar pelo Estado Islâmico, casou com três diferentes mulheres. O jornal "The Sunday Times" revelou, este domingo, a identidade de uma dessas mulheres.

Ruzina Khanam nasceu em Londres há 26 anos. Filha de um casal natural do Bangladesh conheceu Fábio quando este vivia na capital inglesa. Fábio Poças viveu em Londres com mais cinco portugueses que, de acordo com os serviços secretos ingleses, acabaram por aderir ao radicalismo islâmico, antes de viajarem para a Síria, para combater pelo Estado Islâmico.

O português terá emigrado para Inglaterra na tentativa de iniciar uma carreira no futebol. Apesar de ter jogado em alguns pequenos clubes, o sonho cedo se desvaneceu e o rapaz acabou por se radicalizar pela mão de Anjem Choudary, um ativista condenado, em 2016, por radicalizar jovens britânicos.

De acordo com a publicação, a mulher viajou para a Síria, em 2015, na companhia da filha, para se juntar a Fábio que já se encontrava no terreno. Quando a mulher chegou àquele país foi viver com as outras duas companheiras de Fábio, uma jovem holandesa e uma sueca.

Do grupo de portugueses que viajou para a Síria a partir de Inglaterra já terá morrido um deles, sendo, até ao momento, desconhecido o paradeiro dos outros cinco.