O jantar de caridade anual "Presidents Club", que reúne homens da política e dos negócios do Reino Unido, abriu uma exceção este ano, para receber a companhia de um grupo de mulheres, convidadas a entrar na festa sob segredo e com um fim aparentemente pouco ligado à caridade.

O objetivo principal do evento - que teve lugar na passada quinta-feira, no Dorchester Hotel, em Londres - seria angariar dinheiro para as crianças internadas no hospital londrino de Great Ormond Street, através de leilões cujos prémios incluíam, a exemplo, jantares com o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, e um chá com o governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney.

No "Presidents Club", que decorre há já 33 anos, estiveram presentes, além de 360 empresários, políticos e financeiros com prestígio no país, cerca de 130 hospedeiras contratadas para ajudarem no jantar. Tudo normal não fossem os requisitos impostos às mulheres - roupa e lingerie preta com sapatos de salto alto - e os testemunhos agora revelados que denunciam comportamentos misóginos no seio do clube privado.

Duas repórteres do jornal britânico económico "Financial Times" (FT) estiveram infiltradas no evento, fazendo-se passar por hospedeiras, e tiveram acesso tanto à sala onde o jantar decorreu como aos vários bares onde a festa continuou. Numa peça e num vídeo publicados esta quarta-feira, o diário faz um relato extenso e detalhado do que as jornalistas testemunharam nessa noite. "Assédio" e "propostas sexuais" sentaram-se à mesa com os homens. Na mesma mesa onde mulheres dançavam despidas.

O jornal conta que, cerca de meia-noite de sexta-feira, uma figura conhecida do público, cujo nome não foi divulgado, se dirigiu a uma das hospedeiras convidadas, dizendo-lhe para "pousar o copo, tirar a roupa e dançar em cima do balcão". Outro terá mostrado os genitais a uma jovem.

De acordo com os relatos, muitas das mulheres - algumas estudantes - foram "apalpadas e assediadas sexualmente" e várias prometeram não voltar por serem "tão maltratadas". Durante o evento, refere o "FT", foram leiloados prémios que incluíam uma "lapdance" gratuita num clube noturno em Londres e um vale para uma cirurgia plástica para "apimentar a mulher" do premiado.

O "Presidents Club" é uma constante do calendário social londrino há já 33 anos mas as atividades que lá ocorrem nunca tinham sido tornadas públicas.