Rio de Janeiro constrói prisão de nove andares para cinco mil presos

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou esta segunda-feira que o seu estado terá uma prisão de nove andares, capaz de alojar cinco mil presos, sendo uma estrutura inédita no país.

"Estamos a desenvolver aqui no Rio de Janeiro um modelo de prisão vertical com nove andares, que pode abrigar em cada cela entre seis a oito presos", disse Witzel aos jornalistas, após a tomada de posse do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Tavares.

Segundo Witzel, a nova cadeia ficará em Bangu, um bairro localizado na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro e substituirá uma prisão já existente no local, que está em más condições de conservação, de acordo com o governador.

O projeto custará, de acordo com Witzel, entre 60 a 80 milhões de reais (entre 14 a 19 milhões de euros).

"Recursos para isso nós temos que conseguir. O que não podemos ter é um sistema penitenciário que é um barril de pólvora, a produzir criminosos piores do que aqueles que entraram. Isso é que não pode continuar", acrescentou.

Witzel frisou ainda que a ampliação do sistema penitenciário no Brasil faz parte das medidas de endurecimento da legislação propostas hoje pelo ministro da Justiça, Sergio Moro.

De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça do Brasil (CNJ), o Rio de Janeiro tem 53 mil presos, para um total de 29 mil vagas em 56 estabelecimentos prisionais.