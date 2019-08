Robô capaz de conduzir carros e usar armas vai ao espaço apertar parafusos

Hoje às 11:16 Facebook

A Rússia enviou, esta quinta-feira, a nave Soyuz MS-14 em direção à Estação Espacial Internacional, com um androide como único tripulante, num voo de teste para certificar o foguete de lançamento Soyuz 2.1a.

Com meses de antecedência em relação ao previsto em 2017, o Skybot-F850 ou FEDOR (na sigla em inglês, Final Experimental Demonstration Object Research), embarcou esta quinta-feira da base espacial do Cazaquistão rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla original).

Único ocupante da Soyus MS-14, lançado com o objetivo de testar um novo sistema de salvamento de emergência, o Skybot-F850 vai permanecer 17 dias no espaço.

Apresentado como um robô capaz de disparar armas e conduzir viaturas, o Skybot-F850 vai ao espaço testar algumas capacidades mais mundanas, como "ligar e desligar cabos elétricos e usar objetos comuns, como uma chave de fendas, uma chave inglesa ou um extintor", disse Alexander Bloshenko, diretor do Programa de Exploração e Ciência da Agência Espacial Russa.

Em 2017, FEDOR causou apreensão entre a comunidade internacional. Na ocasião, os russos garantiram que que não estavam a criar um Exterminador, em alusão aos filmes com o mesmo nome, e divulgaram vídeo do "humanoide" a disparar armas com precisão total e a conduzir um jipe.

Com 1,80 metros e 160 quilos de peso, o Skybot-F850 é o primeiro humanoide enviado pela Rússia para o espaço, seis anos depois de o Japão também ter enviado um robô para a ISS.

Em 2011, os EUA lançaram um robô para o espaço com o objetivo de trabalhar em ambientes de alto risco. Regressou em 2018, apresentando problemas técnicos.