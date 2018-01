Roger Torrent é o novo presidente do Parlamento catalão

Hoje às 11:55 Facebook

O parlamento catalão elegeu esta quarta-feiraRoger Torrent como presidente, com os 65 votos dos três grupos independentistas, enquanto o candidato do Cidadãos, partido mais votado nas eleições regionais de dezembro, recebeu 56 votos.

A eleição do novo presidente do 'parlament' decorreu à segunda volta e contou com votos favoráveis dos independentistas, que totalizam 70 lugares - -- 34 dos JxCat (Juntos Pela Catalunha, direita separatista), 32 de ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) e quatro da CUP (Candidatura de Unidade Popular, extrema-esquerda antissistema).

A votação teve ainda nove votos em branco.