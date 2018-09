Rouba telemóvel, publica fotografia no Facebook da vítima e é detido

Hoje às 12:40 Facebook

Um homem brasileiro, de Teresina, foi detido por ter roubado o telemóvel de uma rapariga. O assaltante foi descoberto depois de se ter enganado e publicar uma fotografia sua no perfil da vítima.

O jovem de 27 anos aproveitou o momento em que a rapariga estava a dormir para entrar em casa e lhe roubar o telemóvel. Quando acordou, a mulher foi à polícia apresentar queixa. De acordo com as autoridades, pouco depois de ter feito o boletim com a ocorrência, a vítima foi chamada novamente à esquadra.

"Perguntaram-lhe se tinha trocado a foto de perfil no Facebook e quem era o homem que lá aparecia agora. Quando a mulher mostrou a fotografia, a polícia identificou o suspeito como sendo responsável por vários roubos na zona", contou, ao portal G1, Tales Moura, da polícia local.

O suspeito foi encontrado em casa e confessou o crime às autoridades locais. "Ele estava a usar o telemóvel dela. Tirou uma fotografia no quintal da casa e quis publicar no Facebook, mas não percebeu que estava a usar a conta da vítima", explicou.