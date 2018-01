Roubada garrafa de vodka avaliada em mais de um milhão de euros

Hoje às 15:01, atualizado às 17:03 Facebook

A polícia de Copenhaga está a investigar o roubo da garrafa de vodka mais cara do mundo, segundo a agência Reuters, com um valor que ronda cerca de um milhão de euros.

A garrafa é feita com 3,3 quilos de ouro, outro tanto de prata, e tem uma tampa com diamantes incrustados. Estava em exposição no "Cafe 33", em Copenhaga, quando foi furtada. De acordo com as autoridades, os autores do assalto ainda não foram identificados.

O dono do bar - que tem em exposição cerca de 1200 garrafas de vodka -, Brian Ingberg, explicou à polícia local que a garrafa não tinha seguro e que tinha sido emprestada por um empresário russo, citou a agência de notícias Associated Press.