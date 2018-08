Roubaram 600 televisões e 900 telemóveis ao fingirem-se funcionários de loja

07 Maio 2018 às 12:02 Facebook

Twitter

Cerca de dez homens armados assaltaram, na madrugada de domingo, um hipermercado em Araraquara, no Estado de São Paulo, Brasil, e levaram centenas de aparelhos fazendo-se passar por funcionários do estabelecimento comercial.

De acordo com o site G1, da rede Globo, que teve acesso ao relatório policial da ocorrência, os assaltantes, que usavam uniformes iguais aos dos trabalhadores, furtaram 596 televisões, 899 telemóveis e 25 quilos de picanha. As imagens das câmaras de vigilância também foram levadas.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos entraram no local pelo portão de acesso à zona de cargas e descargas, por volta da meia noite de domingo, altura em que o hipermercado, da empresa Extra, já estava encerrado ao público. Segundo o relatório da polícia, todos os funcionários que ainda estavam na loja foram tornados reféns e trancados numa divisão do edifício, tendo uma das vítimas sido agredida por dois dos assaltantes.

Como usavam uniformes da rede Extra, os assaltantes ainda chegaram a receber um camião carregado com flores e legumes sem que o motorista do pesado percebesse a ação do grupo.

Os assaltantes. que utilizaram um veículo da empresa para transportarem a mercadoria furtada, deixaram o hipermercado por volta das três horas da madrugada, mas as vítimas só conseguiram dar o alerta às autoridades ao início da manhã.

As autoridades ainda não conseguiram localizar os suspeitos nem os produtos furtados.