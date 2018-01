Roubo de joias avaliadas em milhões de euros no hotel Ritz em Paris

Hoje às 20:48, atualizado às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco homens terão furtado, esta quarta-feira, joias no valor de milhões de euros das vitrinas do Hotel Ritz, o que resultou em três detenções pela polícia francesa.

A polícia revelou também que dois dos cinco assaltantes, que perpetraram o furto às 18.30 horas (17.30 horas em Lisboa), no centro de Paris, onde estão localizadas joalharias de luxo, continuam em fuga, com joias cujo valor estima-se que seja superior a quatro milhões de euros.

Com machados, os assaltantes terão partido as vitrinas, nas quais "célebres joalheiros colocam as suas joias em exposições no hotel Ritz", explicou uma outra fonte policial.

Os três elementos detidos foram intercetados "por equipas locais" da polícia, que se encontravam na praça Vendôme, precisou a polícia.

A rua Cambom, nas traseiras do palácio que alberga o hotel, foi bloqueada pelas forças de segurança, relatou um jornalista da agência France Presse.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A segurança no bairro foi reforçada depois de, em 2014, joalharias de luxo na praça, onde se encontra igualmente o ministério da Justiça, terem sido assaltadas.