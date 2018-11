Roupa interior usada como prova contra adolescente alegadamente violada

Hoje às 11:33 Facebook

A roupa interior de uma adolescente está a ser usada contra ela num alegado caso de violação, em Cork, na Irlanda.

O advogado que representa um homem, acusado de ter violado uma rapariga de 17 anos, apelou ao júri do tribunal para ter em conta a roupa interior usada pela alegada vítima.

Segundo o "Irish Examiner", Elizabeth O"Connell disse aos jurados para não se esqueceram de que a rapariga estava a usar uma tanga de renda.

"Há alguma evidência que descarte a possibilidade de ela estar atraída pelo réu? Têm de olhar para a forma como ela estava vestida. Estava a usar uma tanga com renda na frente", referiu.

A questão do consentimento foi amplamente discutida durante o processo. De acordo com a defesa, a jovem disse ao homem: "Violaste-me", sendo que o acusado respondeu: "Não, nós só fizemos sexo". Segundo a acusação, a jovem foi bem clara e não deu consentimento ao homem, explicando-lhe que nunca tinha tido relações sexuais.

O júri composta por oito homens e quatro mulheres demorou cerca de uma hora e meia para deliberar e chegar a uma conclusão. O homem, de 27 anos, que sempre negou a acusação, foi ilibado.

O caso está a gerar grande controvérsia naquele país. "Não consigo suportar a ideia de que o advogado tenha pedido ao júri para refletir sobre a roupa interior da adolescente", escreveu no Twitter a editora do jornal " The Irish Times".