Ruínas de templo de faraó encontradas durante obras nos esgotos

As ruínas do templo do rei Ptolemeu IV foram encontrados a 29 de setembro durante obras na linha de saneamento, na cidade de Tama, Sohag, no Egipto. Foram ainda registadas inscrições do antigo deus egípcio Habi.

Uma escavação numa linha de saneamento no Egipto pode afinal resultar em descobertas significativas para a história de um país. A 29 de setembro, durante as obras nas linhas de esgoto, foram encontradas ruínas do templo de Ptolemeu IV, o quarto rei da dinastia ptolemaica que governou o reino desde 244 a.C. a 204 a.C.

A descoberta foi imediatamente remetida para a equipa de arqueólogos do Ministério de Antiguidades do Egipto, que escavaram a zona sudoeste do templo e também um dos muros do edifício, de norte a sul. Foi entre muitas pedras de calcário que descobriram não só inscrições com textos referentes ao rei Ptolemeu IV, como também referências ao deus egipcío Habi e a animais.

É dito que o declínio da dinastia ptolemaica começou com o faraó Ptolemeu IV. Era tido como um rei cruel (ordenou o assassinato de vários membros da família) e fraco, já que delegou muitas tarefas e responsabilidades do reinado a dois dos seus ministros.

Os trabalhos foram entretanto interrompidos para recuperar algumas das peças do templo.