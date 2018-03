Russa procurada por assassínio de jornalista em Malta teme pela própria vida

Hoje às 21:47 Facebook

Uma mulher russa procurada por Malta no âmbito do caso de homicídio com viatura armadilhada de uma jornalista de investigação, no ano passado, entregou-se, esta terça-feira, voluntariamente em Atenas, na Grécia.

Segundo a polícia ateniense, Maria Efimova, de 35 anos, entregou-se numa esquadra da capital grega, dizendo aos agentes que temia pela vida, e ficou sob custódia.

Malta tinha emitido um mandado de captura para Efimova, alegando que ela forneceu provas falsas que poderiam levar à condenação de terceiros e fez falsas acusações às autoridades.

A jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia foi morta a 16 de outubro, quando uma bomba fez explodir o seu carro quando ela conduzia perto de casa.

Três homens malteses que se crê terem acionado a detonação da bomba foram formalmente acusados de homicídio em dezembro e serão presentes a julgamento.