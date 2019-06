Rússia compromete-se a garantir segurança de Israel

Hoje às 17:37 Facebook

O conselheiro para a segurança nacional russo disse esta segunda-feira que Moscovo continua comprometido com a segurança de Israel antes de uma cimeira focada na crise na Síria e perante o aumento da tensão entre o Irão e os EUA.

Numa conferência de imprensa ao lado do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, após um encontro entre ambos, Nikolai Patrushev disse que a Rússia, dá "especial atenção à preservação da segurança de Israel".

A Rússia é aliada do Irão na Síria. Para Israel, a República Islâmica representa uma ameaça existencial.

Netanyahu elogiou a cooperação ao nível da segurança entre a Rússia e Israel, indicando que "mudou significativamente a situação na área".

Os dois países possuem uma linha telefónica direta para coordenar as operações aéreas na Síria, onde a Rússia apoia as forças do presidente Bashar al-Assad e Israel bombardeia com alguma frequência alvos ligados ao Irão.

Na terça-feira, Patrushev reúne-se com os seus homólogos norte-americano, John Bolton, e israelita, Meir Ben-Shabbat, para analisarem a segurança regional.

Bolton, que também já esteve reunido com Netanyahu, chegou a Israel após a tensão entre os Estados Unidos e o Irão ter voltado a aumentar, depois de Teerão ter abatido um 'drone' norte-americano e o presidente de Donald Trump ter pedido a preparação e suspendido no último momento um ataque de retaliação ao país do Golfo.

Netanyahu classificou a cimeira tripartida de "histórica e sem precedentes", declarando que o objetivo é "garantir a estabilidade no Médio Oriente em tempos turbulentos".