Rússia confirma material radioativo na misteriosa explosão que matou cinco pessoas

Uma explosão numa zona de testes de armas na Rússia envolveu materiais radioativos, admitiram, no sábado, as autoridades, confirmando também o número de mortos, que passou de dois para cinco.

As autoridades russas admitiram logo na quinta-feira que a explosão na base militar perto de Severodvinsk, no norte do país, provocou um breve aumento da radioatividade na área e levou ao fecho da zona próxima ao local do acidente.

Segundo as autoridades de Severodvinsk, uma cidade portuária nas margens do Mar Branco e principal base naval russa no Ártico, a radiação começou depois a "diminuir". A publicação foi, entretanto, removida do site. As autoridades de Severodvinsk, com cerca de 190 mil habitantes, asseguraram que a situação não provocou um aumento das chamadas para os serviços de saúde e também não houve registo de um crescimento do nível de radioatividade no território das empresas que atuam no setor.

Num comunicado emitido quinta-feira, o Ministério da Defesa russo explicou que a explosão ocorreu durante uns ensaios com "um motor a jato de combustível líquido" e que "dois especialistas morreram devido aos seus ferimentos" e outros seis ficaram feridos.

O Ministério realçou ainda que "não houve emissões de substâncias nocivas para a atmosfera" após o incidente e a radiação de fundo na área "está dentro da norma".

O incidente ocorreu numa unidade localizada na cidade de Nionoksa, a 40 quilómetros de Severodvinsk, a principal base naval russa no Ártico.