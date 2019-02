Rússia denuncia "estratégia" dos EUA de "renunciar às suas obrigações"

Hoje às 18:58 Facebook

A diplomacia russa denunciou a decisão anunciada pelos Estados Unidos de se retirarem de um crucial tratado nuclear com a Rússia, ao considerar que se inscreve na "estratégia" norte-americana de "renunciar às suas obrigações" internacionais.

Em paralelo, assinalou que ao país se reserva no direito de tomar medidas de resposta, caso os Estados Unidos abandonem finalmente, dentro de seis meses, o INF, o tratado de desarmamento nuclear da Guerra fria.

A diplomacia do Kremlin sublinhou ainda que Washington não apresentou até ao momento qualquer prova de que Moscovo tenha violado o tratado de eliminação de mísseis de curto e médio alcance (INF) subscrito pelos dois países em 1987.

Em declarações à televisão pública Rocia 1, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, também considerou que esta decisão se inscreve na "estratégia" norte-americana de "renunciar às suas obrigações jurídicas internacionais em diversos domínios" excluindo que esteja relacionado com uma alegada "culpabilidade da Rússia".

Os Estados Unidos anunciaram, hoje a sua próxima retirada do INF com a Rússia, que acusaram de violar este acordo concluído na fase final da Guerra fria.

Por sua vez, a Rússia rejeitou firmemente as acusações de violação do tratado.

"A parte americana não nos forneceu nenhuma prova, nenhuma foto satélite (...), nenhum testemunho" que possa provar uma eventual violação do lado russo, insistiu Zakharova.

"Apenas nos disseram, 'não temos questões a colocar-vos, é apenas necessário que destruam tudo', afirmou, apesar de sublinhar que a Rússia "continua a concordar num diálogo sobre o tratado INF", salientou.

Mas se os Estados Unidos "abandonarem efetivamente o tratado INF, Moscovo reserva-se no direito a uma reação apropriada e a uma resposta", preveniu Zakharova.

Pelo contrário, a NATO voltou hoje a legitimar a decisão dos Estados Unidos de se retirar do tratado sobre as armas nucleares de médio alcance (INF), exortando a Rússia a destruir os mísseis recentemente desenvolvidos no espaço de seis meses.

"m comunicado, defende que os Estados Unidos (o membro com mais "peso" no seio da organização) apenas estão a responder a uma clara violação do Tratado INF por parte da Rússia e sublinha que "os Aliados apoiam integralmente esta ação".

Concluído em 1987 entre os Estados Unidos e a União Soviética, o Tratado INF pôs termo à crise dos euromísseis motivada pela deslocação de SS-20 soviéticos com ogivas nucleares e apontados para capitais da Europa ocidental.