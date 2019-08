Rússia justifica firmeza da polícia como forma de acabar com distúrbios públicos

Hoje às 12:42 Facebook

O Kremlin justificou, na terça-feira, a firmeza da polícia nos protestos em Moscovo, que já duram há um mês, como forma de acabar com os distúrbios públicos e ainda refutou qualquer "crise política" na Rússia.

"Não concordamos com aqueles que qualificam o que está a acontecer como uma "crise política", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reagindo pela primeira vez a estas manifestações, um movimento com amplitude sem precedentes desde o retorno de Vladimir Putin à Presidência em 2012.

"Consideramos perfeitamente justificada a firmeza da polícia para acabar com os distúrbios públicos", disse Peskov.

Desde meados de julho, milhares de pessoas estão a reunir-se todos os fins de semana no centro de Moscovo para protestar contra a rejeição das candidaturas de membros da oposição para as eleições locais de setembro.

Centenas de manifestantes, incluindo o opositor número um do Kremlin, Alexei Navalny, foram presos -- muitas vezes com uma intervenção policial musculada - durante os protestos, sendo que a maioria destas manifestações não foram permitidas pelas autoridades russas.

O último e mais importante encontro organizado para exigir eleições livres reuniu no domingo, em Moscovo, cerca de 60.000 pessoas.