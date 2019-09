Rússia pede ajuda à Interpol para localizar espião que trabalhou para os EUA

Hoje às 11:32 Facebook

As autoridades russas pediram aos EUA, via Interpol, para fornecer informações sobre a localização de um antigo oficial próximo de Vladimir Putin que terá trabalhado como agente secreto para a CIA a partir do Kremlin.

O alegado espião, que as autoridades russas identificaram como sendo Oleg Smolenkov, foi levado para uma zona segura, nos EUA, quanto estava com a família em Montenegro, em junho de 2017, revelou a CNN.

"Um cidadão russo desapareceu no território de um país estrangeiro juntamente com a família", disse, citado pelo jornal "The Guardian", um porta-voz do Ministério das Relações Externas da Rússia. "Dois anos depois, os jornais norte-americanos dão conta de uma história em que o homem está em solo norte-americano e nós questionamos a Interpol sobre isso", acrescentou.

Oleg terá trabalhado na embaixada russa em Washington, tendo regressado a Moscovo em 2008. De acordo com a CNN, o homem, que teria contacto privilegiado com Putin, forneceu informação secreta aos EUA durante vários anos, sendo peça chave na revelação de que o Kremlin pretendia interferir nas eleições de 2016, que deram a vitória a Donald Trump.

Uma informação negada pelos russos, que classificam a informação como mera propaganda. Ainda assim, confirmam que Oleg trabalhou durante vários anos no Kremlin, mas nega que o homem teve algum vez acesso privilegiado a Vladimir Putin.

Na sexta-feira, a RTVi, um órgão de comunicação social russo, em Nova Iorque, e antigo marido da mulher de Oleg, com quem teve um filho, confirmou que o rapaz tinha sido levado da Rússia para os EUA sem que ele soubesse. O mesmo órgão de comunicação publicou uma foto de Oleg.