Rússia proíbe os seus soldados de usarem as redes sociais

Ontem às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Defesa da Rússia emitiu uma lei que proíbe os seus soldados e outros profissionais militares de usarem as redes sociais por questões de segurança.

A legislação refere que "selfies", vídeos e outros ficheiros divulgados na internet podem revelar detalhes militares úteis para o inimigo. A geolocalização de uma imagem pode denunciar o local onde uma unidade militar está destacada. Também os pormenores da paisagem onde o soldado se encontra podem ser reveladores.

Esta proibição abrange soldados "contratados" que sejam deslocados para o exterior e surge na sequência de publicações feitas por soldados russos na Ucrânia e na Síria.

Por exemplo, em julho de 2014, uma jornalista da BBC divulgou um "post" publicado no Twitter por um soldado russo que revelava com orgulho estar a participar na entrega de armamento aos rebeldes pró-russos na Ucrânia.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia em março de 2014. A Ucrânia e a comunidade internacional acusam a Rússia de fornecer armamento às tropas rebeldes de Donetsk e Luhansk. Moscovo admite que alguns "voluntários" russos estão a ajudar os rebeldes, mas nega o envio de forças militares para a região.

A BBC acrescenta que, num vídeo no YouTube, o repórter Simon Ostrovsky explicou como publicações feitas por soldados russos nas redes sociais o tinham ajudado a provar a intervenção militar no conflito com a Ucrânia. Em agosto de 2014, mensagens publicadas por soldados russos permitiram confirmar a existência de mortos entre os membros da 76º regimento aéreo na Ucrânia.

O ministro da Defesa russo diz que duas estruturas de segurança - FSB (agência russa de serviços de informação que sucedeu ao KGB) e FSO (serviço de segurança federal) - já proibiram os seus efetivos de divulgar nas redes sociais conteúdos sobre eles ou o trabalho que desenvolvem.

A nova legislação deverá entrar em vigor em janeiro de 2018, segundo a agência russa Tass.