Rússia suspende lançamentos espaciais tripulados após incidente Soyuz

A Rússia vai suspender os lançamentos espaciais tripulados até que sejam apuradas as causas da falha no foguetão espacial Soyuz, poucos minutos após o seu lançamento, que ocorreu esta quinta-feira pelas 14.40 horas locais (09.40 horas em Lisboa).

A NASA decidiu esta quinta-feira que vão ser enviados de avião para Moscovo os dois astronautas da Rússia e dos Estados Unidos que foram obrigados a uma aterragem de emergência no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

Os astronautas Alexei Ovichinin, da Roscosmos, e Nick Hague, da NASA, aterraram nas estepes do país da Ásia central na sequência de uma falha no motor do foguetão russo que os deveria transportar para a Estação espacial internacional.

O administrador da NASA, Jim Bridenstine, disse numa declaração que Hague e Ovchinin estão em boas condições de saúde e serão transportados para o Centro de Treino Cosmonauta Gararin na Cidade das Estrelas, nos arredores de Moscovo.

Acrescentou ainda que será iniciada "uma investigação apurada sobre a causa do incidente".

O vice-ministro russo Yuri Borisov disse aos jornalistas que a cápsula do Soyuz se ejetou automaticamente do corpo do foguetão quando ocorreu a falha, apenas 123 segundos após o seu lançamento. Assegurou ainda que a Rússia vai partilhar com os Estados Unidos toda a informação relevante em torno deste acidente.