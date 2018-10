Russos apanhados em ciberataque na Holanda. Quatro agentes foram expulsos

Hoje às 14:06 Facebook

O serviço de informação holandês frustrou em abril uma tentativa russa de ciberataque à Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), baseado em Haia, e expulsou quatro agentes russos, declarou, esta quinta-feira, a ministra da Defesa da Holanda, Ank Bijleveld.

Ank Bijleveld afirmou, durante uma conferência de imprensa, que os factos ocorreram a 13 de abril, mas só decidiu anunciar agora devido às informações publicadas hoje pelo Governo britânico, que acusam os serviços de informação russo de realizar uma série de ciberataques globais.

"O Governo holandês está extremamente preocupado com o envolvimento desses agentes (russos)", disse a ministra holandesa.

"Normalmente, não divulgamos esse tipo de operação de contrainformação", acrescentou.

A Holanda recebeu ainda ajuda do Reino Unido neste caso.

Os quatro oficiais envolvidos neste caso na Holanda, cujas identidades não foram reveladas, foram levados de avião para Moscovo no dia da prisão e tiveram de deixar todos os seus pertences na Holanda.

Além disso, um computador portátil pertencente a um dos quatro agentes, que integram alegadamente os serviços secretos russos (GRU), estava ligado ao Brasil, à Suíça e à Malásia.

O conteúdo dizia respeito à investigação do acidente do voo MH17 da companhia Malaysia Airlines, abatido por um míssil em 2014 no leste da Ucrânia, afirmou a ministra.

A ministra disse que está "orgulhosa do trabalho" dos serviços de segurança holandeses e apelou aos russos que travem as operações cibernéticas secretas que buscam "minar" as democracias ocidentais.

Durante o mês de abril, ocorreram com bastante frequência reuniões na OPAQ porque foram lançadas duas investigações altamente controversas, uma sobre o ataque químico em março contra o antigo espião russo Sergei Skripal e a sua filha em Salisbury (Reino Unido), e outra sobre o alegado uso de armas proibidas contra a população civil na cidade síria de Duma.

NATO pede à Rússia que ponha fim a ciberataques

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, acusou a Rússia de agir irresponsavelmente e declarou o apoio da Aliança Atlântica aos governos do Reino Unido e da Holanda, que denunciaram uma série de ciberataques russos.

Num comunicado divulgado durante uma reunião de ministros da Defesa da organização, Stoltenberg afirmou que "os aliados da NATO estão solidários com a decisão dos governos britânico e holandês de denunciar a Rússia pelas suas tentativas evidentes de abalar a lei internacional e as instituições".

"A Rússia tem de pôr termo ao seu padrão de comportamento irresponsável, incluindo o uso da força contra vizinhos, tentativas de interferência em processos eleitorais e campanhas de desinformação generalizadas", afirmou o secretário-geral.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, e o homólogo holandês, Mark Rutte, divulgaram uma declaração conjunta a condenar os serviços de informações militares GRU por uma série de ciberataques.

No texto, May e Rutte afirmam que "defenderão as instituições internacionais dos que as querem prejudicar".