Saiba como o aborto é tratado em vários pontos do Mundo

A alteração da Constituição Irlandesa foi a referendo esta sexta-feira, o que poderá facilitar a introdução de uma nova lei do aborto. Saiba aqui qual é o panorama mundial no que diz respeito a este tema.

Segundo dados da ONU, divulgados no estudo "Abortion Policies and Reproductive Health around the World", em dois terços dos 195 países analisados em 2013, a interrupção da gravidez só é permitida quando a saúde, física ou psicológica, da mulher é ameaçada.

Já em metade desses países, o aborto é permitido quando a gravidez resulta de violação, incesto ou quando é comprovado que o feto possui uma má formação que pode colocar a vida da mulher em risco.

Apenas um terço desses países toma em consideração a situação económica e social da mãe para permitir o aborto.

As políticas de aborto são mais restritivas na Oceânia, seguida de África e da América Latina. Apenas 6% dos governos na Oceânia e 12% na América Latina permitem a prática por pedido. Em contraste, a Europa e a América do Norte são os continentes mais liberais em relação a esta questão. Ambos os governos da América do Norte e 73% dos governos europeus permitem o aborto.

A legislação do aborto difere de país para país, em termos das circunstâncias que podem levar o governo a permitir a prática.

Na Alemanha, o aborto deve ser realizado até à 12.ª semana de gestação. Além disso, pelo menos três dias antes do procedimento, a mulher deve ter uma consulta num centro de aconselhamento reconhecido pelo Estado ou apresentar um documento que indique que a gravidez decorreu de um crime sexual. A partir da 12.ª semana, o aborto é permitido apenas por recomendação médica.

A Argentina ainda tem restrições ao aborto voluntário. A interrupção só é permitida em caso de risco de vida, violação ou problemas mentais da gestante. Os médicos não necessitam de uma autorização judicial para realizar o procedimento. Ainda que o aborto voluntário seja ilegal, estima-se que são realizados cerca de 500 mil abortos por ano.

Na Áustria, o aborto é legal e pode ser realizado por decisão da mulher ou por motivos médicos. O procedimento é permitido até à 16ª semana e a mulher precisa de ser aconselhada por um médico antes da intervenção. Depois desse período, o aborto só é permitido em casos de risco à saúde física ou psicológica da mulher, se o feto apresentar alguma deficiência grave ou se a grávida for menor de 14 anos.

No Brasil, o aborto só é permitido se a vida da mulher estiver em risco, quando a gravidez é resultado de violação ou quando o feto é anencéfalo, isto é, tem uma má formação no cérebro.

Na China, o aborto é totalmente legalizado. Estima-se que, durante a vigência da chamada "política do filho único" entre 1970 e 2015, foram realizados 336 milhões de abortos. A política já não está ativa e cada casal pode ter, no máximo, dois filhos.

Em Espanha, o procedimento é permitido por decisão da mulher até a 14.ª semana e, em casos especiais, até a 22.ª semana de gestação desde 2010.

Nos EUA, a intervenção é legal desde 1973. Contudo, o acesso ao procedimento e as circunstâncias em que é permitido varia de estado para estado.

Em França, o aborto é permitido até à 12.ª semana de gravidez desde 2001. A autorização dos pais para gestantes menores de idade não é obrigatória.

Na Holanda, a interrupção da gravidez pode ser realizada até à 22.ª semana de gestação. Contudo, a política de educação sexual e o fácil acesso a métodos contracetivos são alguns dos possíveis motivos para a Holanda ser um dos países com menos nível de abortos a nível mundial.

A Irlanda tem uma das leis mais restritivas do mundo. O aborto só é permitido em caso de risco de vida da mulher. O aborto ilegal pode render uma pena de até 14 anos de prisão. Cerca de 3,2 milhões de eleitores são chamados a votar esta sexta-feira no referendo à Oitava Emenda da Constituição irlandesa, cuja revogação poderá ser o primeiro passo a uma nova lei que legalize o aborto.

Na Itália, o aborto é permitido até aos noventa dias (entre as 12 e as 13 semanas) por razões sociais, como as condições familiares e as circunstâncias em que se realizou a conceção, médicas ou económicas.

No México, a legislação é diferente em cada um dos estados. Na Cidade do México, o aborto é legal até à 12.ª semana de gravidez, em qualquer circunstância.

Na Nova Zelândia, o aborto é permitido até às 20 semanas de gravidez e, depois das 20 semanas, se prejudicar a saúde da mulher. A regulamentação requer que o aborto após as doze semanas de gestação tenham de ser realizadas em "instituições licenciadas", normalmente hospitais.

Na Polónia, o aborto só é permitido em casos de violação, incesto ou quando o feto tem uma má formação e a vida da gestante possa estar em risco.

Em Portugal, a interrupção da gravidez é legal se a mulher sofrer uma violação, se o feto tiver uma má formação ou se a vida da gestante estiver em risco. Em 2007, após um referendo nacional, o aborto por opção da mulher até a 10ª semana de gestação passou a ser permitida. Portugal é o país europeu com menos abortos por cada mil nascimentos vivos.

Na Rússia, o aborto é legal até à 12.ª semana. Atualmente, é o país com a maior quantidade de interrupções voluntárias da gravidez, com cerca de um milhão de procedimentos por ano.

No Uruguai, o aborto é legal em qualquer circunstância até à 12.ª semana. Em caso de violação, a prática é permitida até à 14.ª semana.

El Salvador, Nicarágua, Chile, Republica Dominicana, Malta e o Vaticano são alguns dos países que ainda proíbe o aborto de forma total.