Saída da UE marcada com moeda comemorativa

O governo britânico vai celebrar a saída da União Europeia no próximo ano com uma moeda comemorativa, cujo anúncio será feito esta segunda-feira pelo ministro das Finanças, noticia o jornal "The Sun".

Segundo o jornal britânico, a moeda de 50 pence (0,56 euros) terá gravada a frase "Friendship With All Nations" [Amizade com Todas as Nações] e será emitida no dia 29 de março, dia em que o Reino Unido vai deixar a UE após 45 anos de filiação.

Esta epígrafe é semelhante a uma frase usada pelo presidente norte-americano Thomas Jefferson no discurso de posse, em 04 de março de 1801.

Na altura, o quarto presidente dos EUA e um dos autores da declaração de independência relativamente ao Reino Unido defendeu: "Paz, comércio e amizade sincera com todas as nações, [mas] alianças entrelaçadas com nenhuma".

O anúncio oficial da moeda comemorativa deverá ser feito esta segunda-feira à tarde na Câmara dos Comuns, a câmara baixa no parlamento britânico, onde o ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, vai apresentar a proposta de orçamento para o próximo ano.

O jornal "The Sun" cita uma fonte próxima do ministro, que terá alegado que o Brexit "é um momento histórico que será justamente comemorado".

A emissão de moedas comemorativas é comum no Reino Unido, tendo a adesão britânica da Comunidade Económica Europeia em 1973 sido celebrada, bem como o 25.º aniversário de adesão, em 1998, ambas com moedas de 50 pence.

Outras moedas comemorativas foram emitidas este ano para marcar os 100 anos da lei que deu o direito de voto às mulheres ou os 60 anos do primeiro livro infantil protagonizado pelo urso Paddington.