Salmão fumado contaminado mata duas pessoas na Austrália

Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas morreram e uma terceira ficou doente, em diferentes regiões da Austrália, depois de presumivelmente terem ingerido salmão fumado contaminado com uma bactéria que, em alguns casos, pode ser fatal.

De acordo com as autoridades, citadas pela imprensa do país, o salmão estava infetado com listeria, bactéria que pode causar uma infeção em pessoas e animais, revelando-se, em alguns casos, fatal.

Segundo relatam vários jornais australianos, a contaminação foi originada no Estado da Tasmânia, que produz a maioria dos salmões australianos. Mas o governo local alega que os produtores foram inocentados de quaisquer falhas de segurança alimentar na sequência dos três casos, ocorridos em Victoria, Nova Gales do Sul e Queensland.

As duas pessoas que morreram tinham mais de 70 anos e condições de saúde frágeis, disse o diretor-geral da Saúde australiano, Brendan Murphy. Segundo as autoridades de saúde, mulheres grávidas, crianças, idosos e pessoas com sistemas imunitários débeis correm maior risco de desenvolverem sintomas graves caso sejam infetados pela doença. A bactéria existe naturalmente no salmão, mas para esse grupo de pessoas pode ser fatal até em níveis normais.

"Este é um lembrete oportuno para as pessoas garantirem que os alimentos são manuseados, preparados e armazenados em segurança, e para aqueles que correm maior risco de listeriose saibam que devem evitar certos alimentos", disse Murphy, em comunicado na quarta-feira.

A saber

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, a listeria é uma bactéria que inclui várias espécies, algumas das quais podem causar doença nos ser humanos e nos animais. A L. monocytogenes, que existe no solo e na água, é a espécie mais associada à doença em pessoas.

A transmissão pode ocorrer através de:

- Contacto direto com animais (reservatórios);

- Consumo de alimentos e produtos alimentares contaminados, de origem animal e vegetal, processados ou não;

- De mãe para feto ou durante a passagem pelo canal de parto infetado.

Os produtos alimentares contaminados, associados à infeção, incluem:

- Carne crua de vaca, porco ou aves;

- Crustáceos, mariscos ou moluscos;

- Leite e derivados não pasteurizados;

- Frutas e vegetais crus ou mal lavados.

- Alimentos processados: charcutaria e congelados.



Como se manifesta?

- Habitualmente gastroenterite com febre, náuseas e diarreia;

- Nas grávidas, é assintomática ou tem sintomas semelhantes aos de uma gripe. No entanto, pode ocorrer aborto, parto pré-termo, nado-morto ou doença grave no recém-nascido.

- Em doentes com sistema imunológico enfraquecido e em idosos, podem ocorrem infeções graves como sépsis, meningite ou encefalite, podendo atingir uma taxa de mortalidade de 30%.

Como se previne?

- Evitar a ingestão de alimentos crus de origem animal;

- Lavar bem a fruta e vegetais crus;

- Cozinhar bem os alimentos;

- Consumir os alimentos o mais brevemente possível após a sua confeção;

- Evitar o contacto entre alimentos crus e cozinhados;

- Manter a temperatura de refrigeração a ≤4ºC;

- Proteger os alimentos do contacto com animais;

- Reforçar a boa higiene das mãos após a manipulação de alimentos crus;

- Manter as superfícies, equipamentos e utensílios que contactem com os alimentos devidamente higienizados.

Como se trata?

- Com antibioterapia (penicilina ou ampicilina, por exemplo) e tratamento sintomático de acordo com a apresentação da doença;