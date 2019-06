São Francisco proíbe cigarros eletrónicos

Hoje às 16:31 Facebook

São Francisco baniu o consumo de cigarros eletrónicos da cidade, por falta de conhecimento dos seus efeitos a longo prazo. Enquanto uns aplaudem a medida, outros defendem que esta levará a um maior consumo de tabaco normal por parte dos jovens.

A cidade no estado da Califórnia baniu o consumo de cigarros eletrónicos até que os efeitos para a saúde sejam claros. A venda do produto será proibida em lojas e vendedores online, que não poderão enviar o produto para a cidade.

As autoridades governamentais do estado já avançaram com um referendo e London Breed, presidente da cidade de São Francisco, confirmou que o irá apoiar. As novas medidas serão implementadas em sete meses.

Juul Labs, a mais conhecida marca de cigarros eletrónicos, situa-se em São Francisco e é responsável por 70% das vendas de cigarros eletrónicos no país. O representante da marca, Ted Kwong, mostrou o descontentamento com a medida, dizendo que os consumidores irão voltar a cigarros normais e a criar um mercado ilegal para comprar e vender cigarros eletrónicos.

No início deste ano, a FDA - regulador norte-americanos para a área da saúde, medicamentos e alimentação - publicou um artigo a pedir para as empresas de cigarros eletrónicos submeterem os seus produtos para avaliação. As marcas tinham até agosto deste ano para o fazerem, mas o prazo foi estendido até 2021.

Dennis Herrera, uma das autoridades governamentais de São Francisco, defendeu que era necessário banir os cigarros eletrónicos e acusou a FDA de não tratar o assunto com responsabilidade suficiente.

Nos Estados Unidos, o consumo de produtos com nicotina aumentou 36% entre os adolescentes americanos. A culpa foi atribuída aos cigarros eletrónicos. Ativistas contra os cigarros eletrónicos dizem que as companhias aliciam uma audiência jovem com sabores viciantes e pedem uma pesquisa intensiva sobre o perigo dos cigarros eletrónicos.

A Juul concorda que os adolescentes não devem de consumir cigarros eletrónicos e tomou medidas para acabar com o consumo, suspendendo dois dos sabores mais populares (manga e pepino) e cancelando parcerias com o Youtube, Instagram e influencers. Ainda assim, Ted Kwong mostra-se preocupado com a proibição, pois considera que a medida irá incentivar os mais jovens a experimentar cigarros tradicionais.

Na maioria dos estados americanos a idade para consumir tabaco é com 18 anos, na Califórnia é 21.

Os cigarros comuns matam cerca de 40 mil californianos por ano.