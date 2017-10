Sebastian Kurz: o provável novo líder da Áustria só tem 31 anos

Rita Salcedas Hoje às 19:28 Facebook

Sebastian Kurz é o favorito a vencer as eleições legislativas da Áustria, no domingo. A vitória, provável tendo em conta os resultados das sondagens, elevá-lo-á ao cargo de chanceler austríaco, aos 31 anos acabados de fazer. É tão novo, que não pode candidatar-se a presidente.

Declara-se "jovem e, portanto, impaciente", disse em entrevista ao austríaco "Die Presse", em agosto.

Além disso, é conservador. Lidera o partido ÖVP (Partido Popular Austríaco) desde maio, depois de o seu antecessor se ter demitido.

Nasceu em Viena, em 1986, e, passados 31 anos, já tem histórias políticas para contar, de uma carreira que começou cedo e cedo o catapultou para o topo (e que explica a alcunha "estrela cadente" atribuída pela imprensa austríaca). Começou por se destacar na juventude partidária do partido e, em 2011, foi nomeado secretário de Estado da Integração, antes de se tornar ministro dos Assuntos Externos do país, dois anos depois. Tinha 27 anos, na altura, e batia um recorde europeu. Era o político mais novo a ocupar um cargo ministerial na União Europeia.

Defensor das vantagens do acordo nuclear entre o Irão e o Ocidente, da redução de impostos para a classe média e de uma política migratória que tem por base a integração, Kurz parece ser o novo menino-prodígio do plano político austríaco.

Um "messias" para os apoiantes e um "mini-ditador" para os opositores, escrevia a agência AFP em maio, quando Kurz se tornou líder dos conservadores. Quando lá chegou, fez uma pequena reviravolta no partido. Mudou os estatutos, a cor (passou de preto a azul turquesa) e até o nome pelo qual é conhecido. Passou de ÖVP a "Sebastian Kurz - o novo Partido Popular".

Antes de Kurz assumir a liderança, o ÖVP era terceiro nas sondagens, atrás de socialistas e da extrema-direita. A campanha tem, desde então, girado em torno do candidato, ficando, muitas vezes para segundo plano, as referências ao partido. "Kurz 2017" e "Sebastian Kurz - o novo Partido Popular" inundam os cartazes de campanha.

Alguma imprensa internacional descreve-o como o "novo Macron", por poder vir a ser, como aconteceu com o presidente francês, o homem mais novo a governar os destinos do país, e por fazer uma campanha personalizada. No entanto, a linhagem política de Kurz (à direita de Macron), impossibilita qualquer comparação rigorosa.

As eleições legislativas na Áustria realizam-se no domingo. Sebastian Kurz é o favorito mas poderá ter de se apoiar numa coligação com o partido da extrema-direita, FPÖ, para governar.