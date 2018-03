Secretas espanholas alertaram Alemanha para presença de Puigdemont

Hoje às 14:54 Facebook

Twitter

Os serviços secretos espanhóis alertaram as autoridades alemãs de que o ex-presidente do Governo Regional da Catalunha Carles Puigdemont, detido junto à fronteira com a Dinamarca, poderia estar naquele país.

Citado pela agência de notícias espanhola EFE, o semanário alemão "Focus" conta que o departamento espanhol, denominado Sirena, alertou a polícia federal criminal alemã dessa possibilidade.

Segundo um porta-voz da polícia citado pela EFE, Puigdemont foi detido numa autoestrada alemã pelas 11 horas locais (cerca de 10 horas em Portugal continental). O jornal "El Pais" diz que a detenção ocorreu no estado de Schleswig-Holstein, o único que faz fronteira com a Dinamarca.

A detenção de Carles Puigdemont ocorreu na sequência de um mandado de detenção europeu e internacional emitido pelo Supremo Tribunal espanhol.

Ainda de acordo com a EEF, a procuradoria-geral espanhola está a realizar "intensas negociações" com o Ministério Público alemão e a Eurojust (organismo europeu que se dedica à coordenação e cooperação judicial entre Estados-membro) com o objetivo de disponibilizar toda a documentação e material necessários para tornar eficaz os mandados de detenção contra o antigo presidente catalão.

O Supremo Tribunal espanhol decidiu na sexta-feira aplicar prisão efetiva sem fiança a cinco políticos independentistas catalães, acusados de delito de rebelião, no quadro da tentativa de criação de uma república independente na Catalunha.

Carles Puigdemont, ex-presidente da Generalitat, refugiado há alguns meses na Bélgica, deslocou-se nos últimos dias a Helsínquia para dar uma conferência, uma deslocação destinada a internacionalizar o processo independentista da Catalunha.

O juiz do Supremo Tribunal espanhol Pablo Llarena emitiu também mandados de detenção europeus e internacionais contra seis dirigentes independentistas pelo seu papel na tentativa de secessão da Catalunha, entre os quais Carles Puigdemont.

Segundo o deputado finlandês Mikko Kärnä, Puigdemont deixou Helsínquia na sexta-feira à noite.