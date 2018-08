Secretas iraquianas dizem que líder do Estado Islâmico está na Síria

09 Maio 2018 às 22:46 Facebook

Um general dos serviços de informação iraquianos afirmou, esta quarta-feira, que o líder do autoproclamado Estado Islâmico se encontra em território sírio e se desloca acompanhado de um punhado de homens, entre os quais o filho e o genro.

Abu Bakr al-Baghdadi estará na zona fronteiriça da Síria com o Iraque, onde o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) controla ainda alguns setores, nomeadamente "Hajine, al-Chaddani e Markada" e, diz o responsável, está "acompanhado de quatro ou cinco pessoas", entre os quais o filho e o genro.

"Os movimentos de Baghdadi são discretos e nunca circula em caravana", acrescentou, indicando que as forças iraquianas conseguiram capturar "cinco dos mais importantes comandantes" do grupo radical durante uma operação sem precedentes, da qual a Síria não foi informada.

Pela primeira vez, a 24 de março, "oficiais dos serviços de informação iraquianos entraram em território sírio e acederem a zonas controladas pelo EI", disse.

A mesma fonte disse que os cinco homens capturados tinham sido vistos em vídeos sobre decapitações no Iraque e que um deles, o sírio Saddam al-Jamal, ex-comandante do Exército Sírio Livre (movimento rebelde hostil ao presidente Bashar al-Assad), reconheceu no seu interrogatório ter encaminhado para o EI armas roubadas ao exército sírio.

O general iraquiano disse ainda que as forças iraquianas abateram 39 combatentes do EI em bombardeamentos na Síria realizados em duas ocasiões nas últimas duas semanas.

Baseando-se em informações recolhidas em interrogatórios, o responsável assegurou que "as fileiras do EI diminuíram drasticamente, assim como o seu financiamento, após ter perdido todas as refinarias que controlava".

Derrotado por uma vasta operação militar contra o seu "califado", autoproclamado em 2014 num território que ocupava parte da Síria e do Iraque, o Estado Islâmico controla agora menos de 5% do território sírio, nomeadamente zonas desérticas do centro e leste.