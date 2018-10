Paulo Lourenço Hoje às 19:35 Facebook

Um homem negro foi agredido e expulso de um comboio urbano na estação de Atocha, em Madrid, por se recusar a mostrar o título de transporte aos seguranças que o interpelavam. Um vídeo que circula no Youtube mostra os momentos de tensão que se viveram.

No vídeo gravado por outros passageiros, que esta sexta-feira está a ser divulgado em todos os jornais espanhóis, mostra-se o momento em que dois seguranças da Renfe (empresa que gere os comboios no país vizinho) entram numa carruagem e se dirigem ao passageiro de origem africana a pedir o título de transporte. Este afirma ser portador deste, mas recusa mostrá-lo, porque só a ele está a ser exigido, numa ação que suspeita ser derivada a racismo.

Um dos seguranças pergunta-lhe se quer mostrar o bilhete " a bem ou a mal". Alguns passageiros insurgem-se contra a atitude excessivamente violenta dos seguranças enquanto outros pedem-lhe que saia, para que a viagem continue. "Porque hei-de sair se não fiz nada mal?", responde o visado, que acaba por mostrar o seu título de transporte.

Já depois de ser agarrado e empurrado, entram mais dois seguranças, que se juntam aos colegas e acabam por arrastar o homem para fora do comboio. Este é metido no chão, apesar dos seus gritos de protesto, perante a indignação dos transeuntes que dizem aos seguranças: "É um humano", ouve-se no vídeo.

Já esta sexta-feira, a Renfe negou que se tenha tratado de um "ato de racismo" e alega que um passageiro teve um comportamento que "alterava a ordem pública" e que, devido a isso, estaria "a atrasar a circulação". A empresa diz ainda que o jovem foi detido pela Polícia Nacional e conduzido a uma esquadra.

Entretanto, o SOS Racismo de Espanha exigiu já um inquérito ao sucedido em Atocha e denunciou que são "frequentes" as atitudes racistas nos comboios de Madrid