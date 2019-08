Seis cachorros enterrados vivos foram salvos após denúncia anónima

JN Hoje às 17:00 Facebook

O Serviço de Proteção da Natureza da Guardia Civil espanhola conseguiu resgatar seis filhotes de pastor alemão que foram enterrados vivos, em Baixo Aragão, Espanha.

O Serviço de Proteção da Natureza (SEPRONA) da Guarda Civil de Alcañiz salvou os seis cachorros que haviam sido enterrados vivos numa quinta, após serem alertados por um telefonema anónimo, no passado dia 9.

Os agentes deslocaram-se ao local e conseguiram fazer o resgate com sucesso. Depois de salvarem os cachorros, encontraram nas proximidades dois pastores alemães: um macho e uma fêmea com sinais evidentes de parto recente. Os agentes juntaram todos os cães e o grande entusiasmo que manifestaram com o reencontro, juntamente com as semelhanças óbvias entre eles, levaram à conclusão de que eram da mesma família. A fêmea adulta começou a amamentar as crias imediatamente.

Dois suspeitos estão sob investigação por crime contra flora, fauna e animais domésticos. O processo já está disponível para o Tribunal de Instrução número 2 de Alcañiz, segundo informou a Guardia Civil num comunicado à imprensa.

A Guardia Civil espanhola tenta conscientizar os cidadãos com a campanha "Eu posso dizer" de forma a promover a proteção e o bem-estar dos animais de estimação e denunciar comportamentos ilegais.