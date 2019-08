Seis homens violam jovem de 18 anos e atiram-lhe 17 euros

Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis homens foram detidos, na sexta-feira, em Bilbau, suspeitos de terem violado uma jovem de 18 anos. Depois do ataque, os homens terão atirado 17 euros à vítima. Os suspeitos têm entre 18 e 36 anos e um deles conheceu a rapariga nas redes sociais.

A vítima, de acordo com o que escreve o jornal "ABC", foi pelo próprio pé ao Hospital de Basurto, onde foi atendida e observada por um médico. Depois de terem confirmado lesões semelhantes às de uma "agressão sexual", comunicaram o incidente às autoridades.

À Polícia Autónoma do País Basco, a vítima, além de ter confirmado que tinha sido atacada, fez uma descrição detalhada dos agressores, o que permitiu uma rápida identificação por parte das autoridades e a consequente detenção.

Em menos de cinco horas, a Ertaintza, numa operação conjunta com a polícia local, conseguiu deter os seis homens.

Jovem tentou fugir mas foi ameaçada com arma falsa

Segundo escreve o jornal "El Español", a jovem estaria na companhia de um dos suspeitos e foi surpreendida ao perceber que, afinal, não estavam apenas os dois. Ainda tentou fugir, mas foi ameaçada com uma arma falsa.

Foi, depois, levada para um zona de arbustos onde foi atacada. Depois de consumarem a agressão, os homens atiraram-lhe com 17 euros. Os detidos passaram a manhã deste sábado na esquadra e três deles contam já com antecedentes criminais relacionados com roubos e desacatos.

A jovem terá conhecido o homem com quem inicialmente estava nas redes sociais. A polícia aproveitou o caso para alertar os mais jovens sobre o risco de se encontrarem com pessoas que conhecem apenas das redes sociais.