Seis meses depois da cirurgia, a doença do "homem-árvore" voltou

Seis meses depois de ter removido as verrugas que lhe deram a alcunha de "homem-árvore" do Bangladesh, Abul Bajandar volta a sentir dor "inigualável" e frustração por não poder ter a independência que lhe foi roubada há anos.

Abul Bajandar, motorista de profissão, sofre de epidermodisplasia verruciforme, uma doença rara que afeta só cinco pessoas no mundo inteiro e que se caracteriza pelo crescimento de células escamosas na pele. No ano passado, o cidadão bengalês submeteu-se a 16 cirurgias, na esperança de se ver livre das verrugas que o impediam de comer e andar sozinho, mesmo sabendo que a condição seria permanente e que as verrugas poderiam voltar a surgir e multiplicar-se por todo o corpo.

Apesar de os cirurgiões que acompanharam Abul terem conseguido, com êxito, remover os seis quilos de verrugas que cobriam sobretudo as mãos e os pés do homem, informaram Abul Bajandar de que a doença não tinha cura, e de que não existiam mais tratamentos para a travar. Só não sabiam quanto tempo ia passar até que as verrugas voltassem a crescer. Para Abul, que teme agora voltar a ser novamente o "homem-árvore", vieram demasiado cedo.

"Estava bem depois da minha última operação, há seis meses. Pelo menos, podia usar uma colher para comer sozinho", disse à agência de notícias espanhola EFE, a partir da cama de hospital onde passou os últimos dois anos e onde deverá continuar por tempo incerto. "Mas agora volto a sentir dor. Não posso dobrar os dedos, preciso da ajuda da minha mulher e, às vezes, da minha mãe, que me visita de vez em quando, para comer. Não sei se algum dia estarei curado e voltarei para casa ou para o trabalho", lamentou Abul Bajandar.

Abul, 27 anos, tem vivido num quarto com duas camas, na unidade de queimados do Hospital Universitário de Dacca, na capital do país. A mulher, Akter, e a filha, que o pai só conseguiu abraçar em 2016, acompanham-no no hospital, desde essa altura.

"Quando chegamos aqui, a minha filha tinha três anos. Agora, tem cinco. Não a podemos levar à escola", desabafou Akter à EFE.

Segundo escreve o "El País", doações generosas permitiram que o casal comprasse um terreno no distrito natal de ambos, Khulna, e que pudessem ter a hipótese de montar um negócio próprio, mas o sonho da independência parece afastar-se cada vez mais.

Na semana passada, a equipa médica que acompanha Abul teve de voltar a intervir nas mãos do doente, que não pode, nos próximos tempos, ter alta hospitalar. É por isso que, diz o jornal espanhol, o hospital está a ponderar contratar o homem, para que permaneça monitorizado mas se sinta útil.