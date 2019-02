Seis pessoas morreram e três ficaram feridas num tiroteio na Cidade do México

Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades da Cidade do México anunciaram, este domingo, que seis pessoas morreram e três ficaram feridas num tiroteio durante uma festa de rua nos arredores da capital mexicana.

As autoridades mexicanas afirmam que cinco homens e uma mulher morreram durante o tiroteio em Los Reyes Culhuacan, no distrito de Iztapalapa.

O Ministério Público da Cidade do México informou que os atiradores colocaram-se em fuga e que as autoridades estão a rever as câmaras de vigilância.

Os jornais dão conta de que houve uma luta quando um grupo de jovens bebia, durante uma festa numa praça, e que foram ouvidos tiros quando se iniciaram os confrontos.