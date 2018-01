Selfie no Facebook serve de prova para resolver crime de 2015

JN Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A morte de Brittney Gargolde, de 18 anos, no Canadá, em 2015, estava envolta em mistério até que a polícia conseguiu descobrir que a autora do crime era uma das suas melhores amigas.

Cheyenne Rose Antoine terá estrangulado a própria amiga depois de uma noite de drogas e muito álcool. Foi condenada a sete anos de prisão.

A única pista que a polícia tinha na resolução do crime era um cinto, encontrado junto ao corpo da vítima, numa estrada, em Saskatoon. Pouco depois das autoridades descobrirem que a jovem tinha sido estrangulada, encontraram uma foto no Facebook em que aparecia ao lado de Cheyenne. Nessa foto, era visível um cinto semelhante ao encontrado no local do crime.

Interrogada pelas autoridades, disse que a na última vez que viu a amiga foi quando esta se preparava para um encontro com o tio. Na noite do crime, a 25 de março de 2015, publicou uma mensagem no Facebook da amiga em que perguntava por ela. "Onde estás? Espero que tenhas chegado bem a casa", escreveu.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Suspeitando de que algo não batia certo, a polícia decidiu confrontar o tio da vítima que veio a confirmar que Cheyenne o tentou convencer a ser seu álibi. Juntando as peças, as autoridades detiveram a rapariga que, esta semana, foi condenada a sete anos de prisão, depois de ter assumido a responsabilidade do crime.

Em tribunal, confessou ter assassinado a amiga, mas disse que não se lembra de o ter feito por estar sob o efeito de droga e álcool. Perante a família da vítima, lamentou fim trágico de Brittney.