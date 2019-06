"Selfies" matam cinco vezes mais do que ataques de tubarão

Hoje às 10:06 Facebook

O autorretrato feito através de um telemóvel, a tão conhecida "selfie", que há 10 anos marca comportamentos sociais, mata cinco vezes mais pessoas do que os ataques de tubarão.

De acordo com o estudo científico "Selfies: A boon or bane?", publicado no ano passado na publicação indiana "Family Medecine and Primary Care", pelo menos 259 pessoas de todo o mundo morreram, entre outubro de 2011 e novembro de 2017, em incidentes provocados na sequência de "selfies".

O balanço é superior em 50 vítimas mortais quando comparado com ataques de tubarões e os números têm tendência a aumentar devido à sofisticação dos telefones móveis.

Homens são as vítimas

Segundo o estudo, as mulheres fazem mais autorretratos com telemóvel, mas três quartos dos "dramas fotográficos" atingem mais os homens e os jovens do sexo masculino por causa dos comportamentos mais arriscados que provocam afogamentos, acidentes de transporte, quedas, incêndios e incidentes com armas.

A Índia, com 800 milhões de telemóveis, é o país que registou o maior número de mortes (159) na sequência de acidentes deste tipo, resultado do "gosto nacional por 'selfies' em grupo" entre a população mais jovem, seguida da Rússia, Estados Unidos e do Paquistão.

Guia russo para "selfies"

As autoridades indianas estabeleceram "16 zonas livres de 'selfies'" na cidade de Bombaim, depois de dois acidentes fatais: um grupo de jovens colhido por um comboio e o afogamento de vários passageiros a bordo de uma embarcação.

Na Rússia, 16 acidentes mortais foram registados no mesmo período. Em 2015, a Polícia russa publicou um guia sobre "'selfies' perigosas" com o aviso "Uma boa 'selfie' pode custar-lhe a vida". Nos Estados Unidos, ocorreram 14 mortes na sequência de autorretratos feitos com telemóveis, a maior parte com armas de fogo e quedas no Parque Nacional de Grande Canyon.