Sem-abrigo português que morreu em Londres era natural de Lisboa

O cidadão português que morreu, esta quarta-feira, na estação de metro de Westminster, em Londres, na sequência do frio que se fez sentir na região, é natural de Lisboa e tinha 35 anos.

A informação foi confirmada ao JN pelo gabinete do secretário de Estado das Comunidades.

"Os serviços consulares portugueses continuam a obter mais informação sobre o caso e a tentar contactar a família", acrescentou a mesma fonte.

O homem abrigava-se na estação de metro de Westminster, a poucos passos do Parlamento britânico. O português, cuja identidade ainda não foi revelada, tinha trabalhado anteriormente como modelo e em funções de atendimento ao público.

O alerta foi dado por elementos da equipa de contacto da autarquia de Westminster na quarta-feira às 7.16 horas, quando foi descoberto o homem sem respirar, levando à chamada dos serviços de emergência. "Infelizmente, apesar dos esforços de reanimação, ele morreu no local", indicou um porta-voz do Serviço de Ambulância de Londres.

O caso está a gerar emoção em Inglaterra, por ter ocorrido às portas do centro de decisão da vida política britânica. Muitos deputados conheciam o sem-abrigo português e elementos do staff de Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, deixaram flores na estação. O próprio Corbyn deixou uma mensagem: "Isto nunca deveria ter acontecido. Como país, temos que parar de passar ao lado".