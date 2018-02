Semana de fortes chuvas em Luanda causa pelo menos dez mortos

Hoje às 14:37 Facebook

As chuvas que se fizeram sentir entre 13 e 19 de fevereiro em Luanda provocaram a morte de pelo menos dez pessoas, além de milhares de casas inundadas.

O balanço mais trágico decorreu das fortes chuvas de sábado, que segundo o comando provincial de Luanda do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros provocou cinco mortos e mais de duas mil inundações em residências.

Já na segunda-feira, o balanço da instituição relaciona o mau tempo com a morte de três menores, nomeadamente o afogamento de duas crianças de três e cinco anos, no bairro Belo Monte, município do Cacuaco, quando a residência em que permaneciam sozinhas ficou inundada, com mais de meio metro de água.

Ainda na segunda-feira, um adolescente de 15 anos foi a terceira vítima mortal das chuvas, neste caso por eletrocussão.

Este período de fortes chuvas em Luanda arrancou na noite da passada terça-feira, 13 de fevereiro, com pelo menos dois mortos e inundações em 2200 casas da capital.

Há ainda registo, ao longo da última semana, de vários adultos e crianças desaparecidas, bem como dezenas de famílias desabrigadas, devido à destruição das casas pela força das chuvas.

Escolas, centros de saúde e igrejas alagadas fazem igualmente parte do balanço das chuvas dos últimos dias.

Em Angola, a época das chuvas decorre entre agosto e maio.