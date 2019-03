Senado bloqueia debate que queria acabar com emissões poluentes

Hoje às 01:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Senado norte-americano bloqueou o debate no Congresso sobre o Green New Deal (Novo Plano Verde), uma proposta dos democratas, fomentada pela congressista Alexandria Ocasio-Cortez, para que os EUA acabem com as emissões poluentes em dez anos.

A proposta contra o aquecimento global precisava de 60 votos favoráveis dos senadores para ser admitida a debate, mas teve a oposição de 57, provenientes dos republicanos, de três democratas e de um independente.

A moção de hoje foi apresentada pelo líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, e representou a primeira ocasião em que os democratas se podiam posicionar de forma individual e pública.

"O povo norte-americano vai ver quais são os senadores que têm bom senso e votam 'não' a este sonho socialista destruidor. E também verá que senadores estão tão comprometidos com a ideologia radical de esquerda, que nem sequer podem votar 'não' à ruína económica autoinfligida", afirmou McConnell, ao introduzir o texto para votação.

O presidente da Câmara Alta do Congresso disse que o Novo Plano Verde é mais um elemento "na lista de desejos da extrema-esquerda, que muitos dos colegas democratas se apressaram a abraçar".

Mas a grande maioria dos senadores democratas optou por se abster e, desta maneira, evitar divulgar a sua posição individual sobre uma iniciativa polémica dentro do próprio partido, sendo considerada demasiado radical ou ambiciosa.

Este ambicioso plano pretende que os EUA neutralizem as suas emissões de gases com efeito de estufa em dez anos, produzindo 100% da sua energia de fontes renováveis.