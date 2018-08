Senador republicano exorta ao diálogo dos EUA com a Venezuela

28 Maio 2018 às 23:28 Facebook

O presidente do comité para as relações externas do Senado norte-americano exortou, esta segunda-feira, ao diálogo com Governo da Venezuela após ter viajado para o país latino-americano e acompanhar no regresso um homem do Estado do Utah preso sem julgamento.

O missionário mórmon Joshua Holt e a mulher, detidos há dois anos em Caracas, chegaram no sábado aos Estados Unidos após serem libertados pelo Governo venezuelano, que definiu a sua decisão como um "gesto de abertura" em direção a Washington.

Esta medida surgiu no final de uma semana assinalada pelo endurecimento do discurso oficial norte-americano, que qualificou de "farsa" a reeleição do Presidente socialista Nicolás Maduro e impôs novas sanções àquele país sul-americano.

O senador republicano Bob Crocker, do Tennessee, viajou para Caracas na sexta-feira para assinar o acordo com Maduro que permitiu o regresso aos Estados Unidos do casal detido.

Joshua Holt deverá regressar esta noite a Salt Lake City, após ter recebido cuidados médicos e a visita do Presidente Donald Trump em Washington. Foi libertado na sequência de negociações secretas entre membro do Congresso dos EUA e responsáveis oficiais venezuelanos.

Em declarações hoje à agência noticiosa Associated Press (AP), Corker disse "que nada foi pedido e nada foi dado" pela libertação do Holt, definida como um gesto de boa vontade de Maduro e que demonstra o que poderá ser alcançado através do diálogo entre Washington e Caracas.

Apesar de denunciar as privações da população venezuelana, o senador republicano contrastou a abordagem da administração da Casa Branca face à Venezuela e a sua disposição em dialogar com o líder da Coreia do Norte.

"Se estamos num processo de aproximação com Kim Jong Un, que executa a sua população, parece-me que manter um contacto com a Venezuela, mantendo toda a atual pressão, também poderia ter algum sentido", defendeu.

Holt foi detido em junho de 2016 sob a acusação de posse de armas, uma alegação que foi desmentida pela sua família.