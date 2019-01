Sequestrador viu Jayme Closs no autocarro e decidiu que a ia raptar

Hoje às 19:03 Facebook

A vida de Jayme Closs mudou no momento em que Jake Patterson, de 21 anos, a viu a entrar num autocarro e decidiu que "aquela era a rapariga que tinha de raptar". O homem manteve a menina de 13 anos em cativeiro durante 3 meses, depois de a sequestrar e assassinar os pais dela.

O caso de Jayme saltou as fronteiras do estado do Wisconsin, nos EUA, e fez capas de jornais em todos o mundo, na última semana, quando, após três meses em parte incerta, a adolescente reapareceu. Foi encontrada por uma mulher que passeava o cão e a quem ela pediu ajuda, sendo reconhecida de imediato.

A mulher acompanhou-a até uma casa próxima para chamar as autoridades: "É Jayme Closs, chamem o 911!" foi a frase que muitos decidiram destacar para noticiar o aparecimento da menina. Minutos depois de a polícia ser alertada, o suspeito do rapto foi detido. Compareceu num tribunal do Wisconsin, segunda-feira à tarde, sob acusação de rapto e duplo homicídio.

Jake Thomas Patterson confessou que observou a casa da família Closs, perto de Barron, com o objetivo de raptar Jayme. No entanto, hesitou duas vezes porque estavam demasiadas pessoas na vizinhança.

Os documentos das autoridades adiantam que o homem entrou pela porta da frente da casa e que a menina de 13 anos e a mãe esconderam-se na casa de banho, depois de ouvirem o tiro que matou James Closs, o pai de Jayme.

De seguida, Jake Patterson partiu a porta da casa de banho e obrigou Denise Closs, a mãe de Jayme, a prender as suas mãos e tornozelos com fita adesiva. De seguida, disparou contra Denise e arrastou Jayme para a mala do carro, levando-a até uma cabana perto da cidade de Gordon, a cerca de 100 quilómetros de distância. A queixa diz que a menina esteve até 12 horas sem comida ou água.

Durante meses, milhares de pessoas participaram em grupos de busca. O FBI ofereceu uma recompensa em dinheiro por informações sobre o paradeiro da menina e as autoridades pediram aos caçadores da área que procurassem pistas.

Num comunicado divulgado na quinta-feira passada, a polícia do Wisconsin agradeceu a todos os que ajudaram a criança a ficar em segurança: "Prometemos levar Jayme para casa e, nesta noite, cumpriremos essa promessa".