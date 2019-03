Sequestrou autocarro com crianças em Itália e pegou-lhe fogo

Hoje às 16:13 Facebook

Um homem de 47 anos foi detido pela polícia italiana, depois de sequestrar um autocarro escolar e pegar-lhe fogo, esta quarta-feira de manhã, nos arredores de Milão, Itália. Ninguém ficou ferido com gravidade no incidente.

Segundo os relatos citados na imprensa italiana, o motorista desviou o autocarro da rota prevista, atou as mãos das crianças e disse que ninguém iria sobreviver. Uma das crianças libertou as mãos e alertou as autoridades pela linha 112. A polícia conseguiu então travar o veículo e retirar as crianças em segurança, partindo os vidros do veículo, já depois de o homem ter pegado fogo ao autocarro com recurso a um bidão de gasolina e ter tentando abalroar outros carros.

O condutor, um homem italiano oriundo do Senegal, com 47 anos, disse querer vingar as mortes que todos os dias ocorrem com migrantes no Mediterrâneo e protestar contra as políticas de imigração italianas. O suspeito era funcionário de uma empresa de camionagem desde 2004 e, apesar de ter cadastro, a empresa garante que desconhecia esse facto e salienta que nunca teve reclamações sobre o seu comportamento.

51 crianças e três adultos seguiam no autocarro. 12 menores e um adulto foram levados para o hospital devido a inalação de fumo. O sequestrador sofreu queimaduras.