Ser modelo ou continuar na polícia: o ultimato à "mais bonita da Alemanha"

JN Hoje às 21:29 Facebook

Twitter

Partilhar

É apelidada nas redes sociais como a polícia "mais bonita da Alemanha", mas recebeu um ultimato: ou escolhe ser modelo do Instagram ou continua a exercer o cargo de autoridade. Decidiu viajar pelo mundo durante seis meses.

Adrienne Koleszár tem 34 anos e trabalha como agente da polícia de Dresden, capital do estado da Saxónia, no leste da Alemanha. Além dessa profissão, a mulher é também modelo e "influenciadora" do Instagram, contando já com mais de 560 mil seguidores naquela rede social.

Nas mais de 1100 publicações, Adrieene mostra o corpo em várias fotos de biquíni.

No início deste ano, a modelo recebeu uma licença não remunerada de seis meses para deixar a polícia local e regressaria ao serviço em janeiro de 2019. Durante esse tempo, encantou os seguidores com imagens um pouco por todo o mundo, enquanto viajava e seguia a carreira de "influenciadora" de redes sociais.

"Não vou ter qualquer remuneração, vivo das minhas economias e atividade nas redes sociais", disse a mulher de 34 anos num vídeo publicado em julho, quando partia para a aventura.

Após uma reunião com os superiores, Adrienne foi informada de que deve voltar a trabalhar em período integral em janeiro ou desistir da carreira. Segundo os meios de comunicação locais, o estado da Saxónia precisa de polícias e está a recrutar para preencher mil cargos de agentes.

Adrienne disse numa entrevista que gostava de conciliar as duas coisas, mas "não se consegue tudo o que se deseja na vida". Tem até segunda-feira para decidir se quer continuar a carreira como polícia ou como modelo nas redes sociais.