A última sondagem sobre intenção de voto nas eleições brasileiras do próximo domingo, analisada pela "Folha de S. Paulo".

Depois de passarem o fim de semana comemorando efusivamente nas redes sociais o sucesso das manifestações contra Jair Bolsonaro, aderentes do movimento #EleNão são apresentadas e apresentados à realidade brasileira.

A serem uma tendência irremediável, os números apresentados pela nova pesquisa Datafolha - e por óbvio nada é pétreo nesta eleição -, a possibilidade de o presidenciável do PSL ser eleito em primeiro turno ou ter um renovado favoritismo para segundo cresceu. Será que o #EleNão vai eleger o capitão?

Claro, é uma simplificação e também uma provocação, dado o grau autorreferencial das manifestações contra Bolsonaro no sábado. Por fim, trata-se de um exagero quando tomado o todo da campanha, a menos académica de todas desde 1989. Mas é um fator a considerar.

Aqui o trabalho é para antropólogos e cientistas sociais e políticos, mas é possível especular um pouco sobre o comportamento do eleitorado, com mulheres passando a aderir em maior quantidade a Bolsonaro justamente quando ele é alvo de um megaprotesto - que teve sua contrapartida no dia seguinte, é verdade, mas com um escopo talvez menos nacionalizado.

Ponto central: a sensação de instrumentalização por parte do PT do #EleNão. Era impossível olhar para as cenas nas ruas, como as registadas em São Paulo, e não sentir um incontornável jeitão de comício da mesma esquerda apegada ao #lulalivre e afins. Houve sequestro de agenda, não só pelo PT, mas por agremiações como o PSOL do inexistente Guilherme Boulos (0% no Datafolha).

Isso foi combustível na fogueira do antipetismo, que é uma expressão identificável do mal-estar da sociedade que gerou o apoio a Bolsonaro. Ele é mais do que um antipetista, tendo encarnado a rejeição à política, mas com a ascensão de Fernando Haddad (PT), seu adversário ficou mais evidente.

No mais imediato, é preciso lembrar que a rejeição a Bolsonaro continua astronómica, seu maior calcanhar de Aquiles (45%). Mas o antipetismo que acompanhou a subida de Haddad na cola da transferência possível de votos de seu eleitor-mor, Luiz Inácio Lula da Silva, parece estar compensando o movimento com folga: explodiu para um empate técnico com o capitão reformado em duas semanas.

O tal país conflagrado é uma realidade eleitoral. Como já foi argumentado, chamar Bolsonaro de fascista ou misógino apenas aliena seu eleitor. Neste ponto, o erro foi o mesmo cometido pelos democratas com Donald Trump em 2016.

Não é um detalhe que Bolsonaro tenha ultrapassado Haddad entre as mulheres, e crescido particularmente entre as mais pobres, antes tendendo ao petismo de estirpe lulista.

Resta agora a Geraldo Alckmin (PSDB) seguir com sua campanha de tudo ou nada contra a aposta PT ou Bolsonaro. Não deu certo até aqui, e seu único alento é que ele também se favoreceu do antipetismo ao abrir a vantagem de segundo turno sobre Haddad.

A Ciro Gomes (PDT), que poderia ser um recetor do voto não-PT e não-Bolsonaro, a barreira natural imposta pela subida inicial de Haddad no Nordeste imobilizou-o.

O resto é uma procissão de nanicos improváveis, que une em féretro candidatos de musculatura partidária tão díspar quanto Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede), para não falar nos seus companheiros João Amoêdo (Novo), Cabo Daciolo (Patriota).