Presidente do parlamento detido pelos serviços secretos e depois libertado

O presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Juan Guaido, esteve cerca de uma hora detido pelos serviços secretos de informação, este domingo.

"O SEBIN [Serviço Secreto Bolivariano de Informações] prendeu Juan Guaido", escreveu Fabiana Rosales, esposa do presidente do Parlamento na sua conta de Twitter.

Os deputados que aguardavam Guaido para uma reunião que iria decorrer a cerca de 40 quilómetros de Caracas também confirmaram a sua detenção.

Pouco tempo depois surgiu uma mensagem na conta oficial de Juan Guaido no Twitter: "Alertamos o mundo e o país que hoje, 13 de janeiro, o comando do SEBIN deteve o presidente da Assembleia Nacional e não sabemos onde se encontra".

Mais tarde, deputados e líderes do partido Voluntad Popular (VP), no qual Guaido atua, informaram à agência espanhola Efe que o parlamentar havia sido libertado e que enviou uma mensagem às pessoas que esperavam por ele em Vargas, onde faria um comício, para que não saíssem do local.

"Agradeço todas as reações imeditadas de apoio face a esta violação cometida pela ditadura dos direitos do meu marido. Já estou com ele e vamos à reunião pública", escreveu Fabiana Rosales na sua conta no Twitter.

A ministra venezuelana dos Serviços Prisionais alertou esta semana Guaido que tinha preparada uma cela devido à intenção do presidente da Assembleia Nacional de provocar um golpe de Estado no país e retirar Maduro do poder.

Atualmente, o Parlamento não reconhece legitimidade ao novo governo de Nicolás Maduro.