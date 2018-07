Sete alunos mortos num ataque com faca na China

27 Abril 2018 às 14:23 Facebook

Um homem armado com uma faca matou, esta sexta-feira, sete estudantes e feriu outros 19 quando os jovens regressavam a casa, no norte da China, anunciaram as autoridades locais.

O autor dos crimes foi detido e os estudantes feridos receberam cuidados médicos, de acordo com o sítio eletrónico oficial do departamento de comunicação de Mizhi, na província de Shaanxi, sem acrescentar detalhes.

A idade dos jovens não foi especificada, mas os estudantes do ensino básico geralmente têm entre 12 e 15 anos na China.

Este tipo de ataque com faca não é incomum na China. Em fevereiro, um homem matou uma mulher e feriu 123 pessoas num centro comercial em Pequim.

No ano passado, um homem empunhando uma faca de cozinha matou duas pessoas e feriu outras nove num supermercado em Shenzen, no sul do país.

Em janeiro de 2017, também com uma faca de cozinha, um homem feriu 11 crianças de um jardim de infância na região autónoma de Guangxi Zhuang, no sul da China.