Sete homens armados fazem 11 mortos em bar no Brasil

Sete homens armados mataram a tiro 11 pessoas, este domingo à tarde (noite em Portugal), num bar do bairro do Guamá, em Belém, capital do Estado brasileiro do Pará. Além das vítimas mortais, uma pessoa ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar, citada pelo portal brasileiro G1 (pertencente à rede Globo), os atacantes chegaram ao local em três carros e uma mota, tendo disparado contra as vítimas. Dos 11 mortos, seis são mulheres e cinco são homens.

Um vídeo amador gravado logo após a chacina mostra as vítimas caídas no chão e no balcão do bar.

Não há, para já, informações sobre a motivação do crime, adianta a mesma publicação.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil está a investigar o crime e a realizar buscas mas, até ao momento, ainda ninguém foi detido.