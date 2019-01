Sete pessoas foram assassinadas segunda-feira no Rio de Janeiro

Hoje às 12:56 Facebook

Pelo menos sete pessoas foram mortas a tiro e outras quatro ficaram feridas esta segunda-feira de manhã em duas cidades do estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, três pessoas foram baleadas na cidade de Itaboraí, localizada a 53 quilómetros da cidade do Rio de Janeiro.

Pouco depois, durante as primeiras horas da manhã, outras quatro pessoas foram mortas a tiro em São Gonçalo, a cerca de 27 quilómetros do local onde ocorreu o primeiro incidente.

Os feridos foram hospitalizados, desconhecendo-se até ao momento qual é o seu estado.

A polícia suspeita que as mortes foram motivadas por uma "guerra" entre fações criminosas que operam na região e está a investigar se os factos estão relacionados.

Por sua vez, testemunhas do primeiro incidente disseram ao canal de televisão Globo que quatro homens armados e encapuzados atiraram de dentro de um carro prateado e alegaram que matariam "todas as pessoas envolvidas com o tráfico de drogas".