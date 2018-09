Sete pessoas morreram com consumo de droga em festival no Vietname

Hoje às 10:35 Facebook

Sete jovens vietenamitas morreram e outros cinco ficaram em coma, após terem consumido droga num festival em Hanói, capital do Vietname.

"As vítimas apresentaram resultados positivos no teste feito a estupefacientes. AS investigações tentam agora determinar qual a substância que consumiram", declarou o diretor-adjunto da polícia de Hanói, Nguyen Van Vien, em conferência de imprensa.

"procurámos também saber se beberam álcool e quem lhes deu os estupefacientes", adiantou o responsável.

Os jovens participavam num festival de dança e de música eletrónica intitulado "Viagem sobre a Lua", que se realizou no domingo num bairro da capital frequentado por jovens e expatriados.

As autoridades "suspenderam temporariamente a atribuição de licenças para este tipo de eventos", referiu Truong Minh Tien, diretor-adjunto do departamento da cultura de Hanói.