Sete soldados mortos em queda de helicóptero perto de Caracas

Hoje às 09:19

Um helicóptero militar caiu perto de Caracas, no sábado, e provocou a morte a sete soldados.

"Povo venezuelano! Nas primeiras horas da manhã de hoje [sábado], caiu um helicóptero das Forças Armadas Bolivarianas, causando a morte a sete oficiais dignos da Pátria. Lamento profundamente este incidente e expresso os meus sinceros pêsames à suas famílias e amigos.

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa da Venezuela, a aeronave caiu numa área montanhosa no município de El Hatillo.

"Foi ordenada a ativação da comissão de inquérito responsável por acidentes aéreos, a fim de realizar as investigações necessárias para determinar as possíveis causas" deste acidente, acrescentou o Ministério.

O helicóptero descolou de Caracas para San Carlos, capital do estado de Cojedes (noroeste), onde Maduro, acompanhado por altos comandos militares, liderava manobras militares em El Pao, na presença de cerca de 5300 soldados.