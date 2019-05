Seul avisa Pyongyang que ensaios de mísseis podem complicar negociações com EUA

Hoje às 14:54 Facebook

O Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, avisou a Coreia do Norte que os ensaios de mísseis de curto alcance efetuados hoje por Pyongyang podem complicar as negociações sobre armas nucleares com os Estados Unidos.

"Quaisquer que tenham sido as intenções da Coreia do Norte, alertamos que isso pode dificultar as negociações", realçou Moon Jae-in na televisão.

O Estado Maior Conjunto sul-coreano confirmou que os projéteis lançados hoje pela Coreia do Norte são mísseis de curto alcance.

"A Coreia do Norte disparou hoje dois projeteis que acreditamos serem mísseis de curto alcance", disse o Estado Maior Conjunto de Seul, através de um comunicado.

De acordo com o mesmo comunicado trata-se da segunda vez em menos de uma semana que Pyongyang efetuou disparos, sendo que os últimos lançamentos foram feitos a poucas horas da chegada a Seul do emissário norte-americano para a Coreia do Norte.

Os mísseis foram disparados a partir da base militar de Sino-ri, 77 quilómetros a noroeste da capital norte-coreana.

Os ensaios norte-coreanos estão a ser analisados pelos serviços de informações dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

Na base militar de Sino-ri, a Coreia do Norte desenvolve um projeto de mísseis de alcance intermédio para o seu exército.

A confirmação de que se trata de mísseis demonstra o endurecimento da posição de Pyongyang numa altura em que as conversações sobre a desnuclearização da península se encontram estagnadas, depois da Cimeira de Hanói com os Estados unidos.

O lançamento deste tipo de projéteis viola as resoluções das Nações Unidas, que proíbem a Coreia do Norte de testar qualquer tipo de mísseis balísticos, e coincide com a visita a Seul de Stephen Biegun, enviado especial dos Estados Unidos.